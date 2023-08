Der Kapitän bleibt an Bord

Beim SC SAMINA Hohenems laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren.

Hohenems . Nachdem schweißtreibenden Sommertraining geht es für die Cracks des SC SAMINA Hohenems nun auch endlich wieder aufs Eis. Bis zum Start in die neue Saison in der Ö-Eishockeyliga wird Neo-Coach Thomas Sticha sein Team auf die kommende Meisterschaft vorbereiten. Dazu konnte auch der Stamm der Mannschaft gehalten werden und auch Kapitän Pascal Kainz wird weiterhin im Dress der Steinböcke auflaufen.

Fast genau vor zehn Jahren wechselte Pascal Kainz von der VEU Feldkirch in die Grafenstadt zum HSC. Der gebürtige Hohenemser erlernte dabei die Grundlagen des Eishockeys in Hohenems beim HSC, bevor er nach Dornbirn wechselte. In der Messestadt spielte der Stürmer in der Jugend und kam auch im Kader der Nationalligamannschaft zum Einsatz. Auch beim EHC Lustenau brachte es Kainz auf 167 Einsätze in der Nationalliga bzw. Inter National Liga und einen Meistertitel in der zweiten österreichischen Liga.