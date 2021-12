Der Hexer bleibt dem Meister HC Hard treu

Vorzeitig hat Goalie Golub Doknic seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Nach seiner Einbürgerung im Herbst 2020 wurde der langjährige starke Rückhalt im Tor der Roten Teufel von ÖHB Teamchef Aleš Pajovič erstmals in den Kader des Österreichischen Nationalteams einberufen. Sein Debüt im Dress des Österreichischen Nationalteams feierte Golub Doknic im Nachtragsspiel in der Qualifikation zur EHF EURO 2022 gegen Bosnien-Herzegowina am 14. März 2021. „Dass ich in meinem Alter die Einladung zum Nationalteam erhalten habe, ist eine große Freude“, strahlt Doknic und freut sich auf weitere Einsätze im Österreichischen Nationalteam.