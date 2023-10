Der Herbst hielt Einzug in die Dornbirner Innenstadt

Die Stadt Dornbirn lud vergangene Woche zum großen Herbstmarkt.

Dornbirn. Letzten Freitag verwandelte sich die Dornbirner Innenstadt in ein herbstliches Paradies, als der beliebte Herbstmarkt seine Tore öffnete. Der Markt bot wieder ein reichhaltiges Erlebnis für die Sinne und zeigte die Vielfalt und Schönheit der dritten Jahreszeit in all ihren Facetten. Mit rund 30 Ausstellern, kulinarischen Köstlichkeiten und mitreißender Musik wurde der Herbst in Dornbirn gebührend willkommen geheißen.