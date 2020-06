Der Hensler lädt wieder alle ein

Seilbahn hat Fortbestand der Berggastronomie mit engagierten jungen Kräften gesichert

SCHNIFIS Am Pfingstwochenende startete heuer der Seilbahnbetrieb am Schnifner Bähnle. Nach der wochenlangen Schließung in Folge von COVID19 herrschte am Hensler volles Haus. Allein am Sonntag nutzten 300 Gäste das schöne Wetter zu einem Ausflug mit der Seilbahn Schnifis. Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden eingehalten.

Dank eines engagierten jungen Teams können sich die Gäste am Hensler auch heuer auf fröhliche Stunden im Henslerstüble und auf der geräumigen Terrasse freuen. Das „Sunnaplätzle“ auf 1.334 Metern Meereshöhe an der Bergstation der Seilbahn Schnifis wird zur aktuellen Saison von der Seilbahngesellschaft mit fleissigen Helfern betrieben.

„Wir bekennen uns klar zur regionalen Wirtschaft und den hiesigen Produzenten“, erklärt Marcus Naumann. Als Seilbahn-Betriebsleiter und Geschäftsführer der Dreiklang-Region packt er derzeit selbst in der Küche im Henslerstüble mit an. Gemeinsam mit der Restaurantleiterin und Küchenwirtin Nadine Huber, dem Koch Fabian Wastl aus Übersaxen sowie Carmen Stark und Benedikt Aigner im Service ist das Team komplett.

Köstliche Küche

Besonders beliebt sind die Schnitzel und der garnierte Schüblings- oder Lumpensalat. Auch die Wienerle sind hoch im Kurs. Wer es lieber vegetarisch mag, der kann die Bärlauchpasta mit Kirschtomaten probieren. Zu Pfingsten empfing das Henslerstüble die veganen Wandergäste zudem mit einem köstlich zubereiteten Spargel-Risotto.

Regional geliefert

Alle Lebensmittel werden frisch aus der Region bezogen. Armin Rauch vom Bio Berg Vielfalt in Bassig liefert frisches Gemüse, Käse und Teigwaren kommen aus Schnifis und der Mozarella von der Alpe Hutla im Walsertal. Das Fleisch kommt vom Hof Walter Sohm aus Dünserberg. Die ganze Vielfalt aus der Region lässt sich heuer beim Bier genießen. Neben Frastanzer Bier gibt es nämlich auch das Hofbier von Fohrenburger in Bio-Qualität und in Kürze soll zudem auch Panüler Bräu aus Nenzing erhältlich sein. Der Walgau Winzer Robert Gohm verwöhnt Weingenießer mit seinen edlen Tropfen.

Die auf 1.334 Meter an der Bergstation der Seilbahn Schnifis gelegene Berggastronomie Henslerstüble ist im Sommer wie im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Radfahrer und Tourengeher. Auch Paraglider schätzen das beliebte Ausflugsziel.

