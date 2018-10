Der Heimabschluss endete mit einem Debakel

Im letzten Heimspiel des Jahres bezog FFC Vorderland gegen Mittelständler Altenmarkt aus Niederösterreich ein 0:5-Debakel.

Dabei präsentierte sich die Truppe um Trainer Bernhard Summer keineswegs mit einer bundesligatauglicher Leistung. Von einem Punktgewinn waren Verena Müller und Co. weit entfernt. Altenmarkt deckte die Schwächen in der Defensive von Vorderland immer wieder durch gefährliche Standardsituationen eiskalt auf und gewann auch in dieser Höhe verdient. Schon in der ersten Hälfte vergaben die Gäste mehrere gute Hochkaräter. Für Vorderland gab es schon die vierte Heimpleite und zum dritten Mal in dieser Saison gelang auch kein Torerfolg. Die einzige nennenswerte Tormöglichkeit für die Hausherren ließ Verena Müller nach 73 Minuten aus, das sagt schon alles über die Vorstellung von Vorderland in den letzten 90 Minuten zuhause bei winterlichen Temperaturen aus. „Es war eine der schlechtesten Leistungen meiner Mannschaft in meiner Ära“, war FFC-Coach Bernhard Summer bitter enttäuscht.