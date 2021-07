Der Goldrute den Garaus gemacht

Schon 163 freiwillige Einsatzstunden an Vielfaltertagen im Europaschutzgebiet Bangs-Matschels

Um die weitere Ausbreitung der Goldrute und anderer Neophyten weitestgehend zu verhindern, kommt es auf die tatkräftige Unterstützung vieler freiwilliger Helfer an. Dafür rücken regelmäßig dutzende Freiwillige an „Vielfalter-Tagen“ an, die den invasiven Arten an die Wurzel gehen und diese mit Stumpf und Stil herausreißen. Das Entfernen dieser Arten noch vor der Samenbildung ist dringend notwendig, um die natürliche Artenvielfalt im Europaschutzgebiet aufrecht zu erhalten.