Der Gesellenverein Lustenau in einer filmischen Zeitreise

Hobbyfilmer Heinz Bucher hat für den Verein ein wunderbares Zeitdokument geschaffen.

Lustenau Vor kurzem konnte der Obmann des Gesellenvereins Lustenau, Heinz Isele, in der Mittelschule Hasenfeld über 80 Personen, darunter auch Vizebürgermeister Daniel Steinhofer, und einige Ehrenmitglieder begrüßen. Nachdem Heinz Bucher im letzten Jahr für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde, hatte er versprochen, als Dankeschön den Werdegang des Gesellenvereins filmisch festzuhalten. Mit viel Einsatz und Herzblut schuf er einen etwa einstündigen, vertonten Film mit einzigartigen historischen Bildern, den er in einjähriger Arbeit produzierte.

Das Zeitdokument beginnt beim Hüttenbau, der 1932/33 in Angriff genommen wurde. Der Anstoß dafür ergab sich aus den Einnahmen, die der Gesellenverein 1928 mit dem ersten Faschingsumzug in Vorarlberg erzielen konnte. Mit diesem Startgeld entschlossen sich die rührigen Vereinsgründer zum Bau der Hütte in Dornbirn-Ammenegg, am sogenannten „Fähnle“. Von der Hütte aus hat man einen traumhaften Blick auf den Bodensee. „Hütte“ ist eigentlich nicht die korrekte Bezeichnung, denn es handelt sich eher um ein kleines Haus, das von den damaligen Mitgliedern des Vereins, die alle Handwerksgesellen waren, in mühevoller Handarbeit gebaut wurde. Viel Baumaterial musste von Hand hinaufgetragen werden.