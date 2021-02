Der GASCHT Ro Foodtruck kommt nach Bludenz

Am Mittwoch, dem 24. Februar ist ein ganz besonderer Foodtruck auf dem Wochenmarkt Bludenz anzutreffen. GASCHT on the road heißt das Motto der eigens geschaffenen Übungsfirma der GASCHT Tourismusfachschule. Als Praktikum wurde ein Foodtruckprojekt auf die Beine gestellt.

Im Moment ist es für die GASCHT-Schülerinnen und -Schüler der zweiten Klassen schwierig, aufgrund des Lockdowns in der Gastronomie ihr mehrwöchiges Praktikum zu absolvieren. Einige Betriebe haben die Möglichkeiten durch Take away etc., andere nicht. Die angehenden Tourismusfachleute entwickelten daher mithilfe ihrer Fachlehrer das Projekt „GASCHT’Ro – Schule on the road“ und sorgten mit ihrer Übungsfirma erstmals am Aschermittwoch auf dem Rankweiler Wochenmarkt für Aufsehen. Wegen des Fasttages wurde „Wels im Wrap“ frisch zubereitet oder zum Mitnehmen als „Fisch im Glas“ (Wels mit Randig, Federkohl & Kartoffel-Safranpüree) gereicht.

Tolle Eigenkreationen

Auch vegetarische Wrap-Varianten sowie selbst abgeschmeckte und produzierte Limonaden und Müsliriegel gibt’s im Food-Truck. Am Bludenzer Wochenmarkt könnten „Rindsviechereien“ angeboten werden – das verraten die SchülerInnen am Mittwoch. Auch Genusspakete „Gascht für zwei“ werden zum Mitnehmen angeboten. Den Dienst in der Food-Truckküche, an der Registrierkassa und Ausgabe teilen sich die jungen Leute im Schichtdienst, um bestmögliche Sicherheit im Hinblick auf Coronahygienemaßnahmen einzuhalten. Selbst kreierte Getränke wie Bergkräuter-Lavendel -Eistee, Apfel-Johannisbeer-Thymian-Limonade oder Apfel-Randig-Ingwer-Limonade sind im Repertoire.