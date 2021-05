Der Garten im Mittelpunkt

Der OGV Dornbirn lädt zur Umweltwoche.

Auch der OGV Dornbirn bietet heuer wieder spannende Programmpunkte. So geht es am Freitag (28.5.) los mit Hippies, Hexen, Hebammen und dem KGB. Botaniker Rochus Schertler lädt zum Stadtspaziergang zu den obskuren Seiten der Botanik, um einen etwas anderen Blick auf die vielfältige Welt unserer Gartenpflanzen zu werfen.

Der Park rund um die inatura ist eine wichtige Freifläche in Dornbirn, die auf vielfältige Weise genutzt wird. Jeweils an zwei Sonntagen (30.5. und 6.6.) laden Ingrid Benedikt und Beate Hermann zu einem Spaziergang durch „Dreierlei Natur“: die eigentliche Parkfläche mit dem Rosengarten, die Brache und den Kräutergarten. Die Besucher können dem unterirdischen Müllerbach rauschen hören, über märchenhafte Gewächse staunen und sich in ein anderes Jahrhundert entführen lassen. Neben der Führung durch das Gelände bietet der OGV auch ein Kinderprogramm an: Es werden blühende Kräuter zu einem pflegenden Lippenschutz verarbeitet.