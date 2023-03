Der Frühlings-Flohmarkt im Freudenhaus öffnet seine Pforten

Am Sonntag, 2. April dreht sich in Lustenau wieder alles um Kunst, Kitsch und Krempel.

Dornbirn. Was für die einen alter Krempel ist, der als Staubfänger im Weg rumsteht, kann für manch andere einen wahren Schatz bedeuten. „Wir freuen uns, rechtzeitig zum Frühjahrsputz, wie jedes Jahr, einen Freudenhaus-Flohmarkt zu veranstalten. In gemütlicher Atmosphäre darf bei Kaffee und Kuchen nach Herzenslust der Schatzsuche gefrönt werden“, so Roman Zöhrer vom Freudenhaus-Team.

Am Sonntag, 2. April kann man in Lustenaus Kulturstätte wieder Sammlerstücke entdecken, in Kuriositäten stöbern, feilschen und das eigene Handlungsgeschick austesten – „die Entscheidung, ob das jeweilige Stück Kunst oder Krempel ist, liegt hier in jedem Fall ganz im Auge des Betrachters“, so Zöhrer. Alle Flohmarkt-Stände waren bereits in kürzester Zeit ausgebucht, und so können sich Schnäppchenjäger am Sonntag garantiert wieder auf eine erlesene Auswahl an Waren freuen. Los geht es ab 10.00 Uhr (bis 15.00 Uhr) und die Gastgeber freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (cth)