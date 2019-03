Der Frühling kann kommen

Räder – und Freizeitbasar des Altacher Elternvereins

Altach. Wenn sich auch in den Bergen der Schnee noch hartnäckig hält und auch die Skisaison noch läuft, so langsam macht sich wieder das Frühjahr bemerkbar und damit auch der Drang zu gesunder Bewegung an der frischen Luft. Nicht für jede Familie ist es möglich die Kinder jedes Jahr mit neuem Fahrrad und andere Sportgeräten auszustatten, so bietet der Basar des Elternvereins Altach eine gute Möglichkeit ein gebrauchtes Schnäppchen zu ergattern, respektive umgekehrt auch solche weiterzuverkaufen. Bereits vor der offiziellen Öffnung bildete sich eine lange Schlange vor der Volksschule, pünktlich um 10 Uhr wurde das Foyer dann gestürmt auf der Suche nach Rädern, Skateboards, Rollerblades, Trittrollern, Scootern usw. Der Elternverein von Obfrau Susanne Knünz-Kopf erhält jeweils 20 Prozent des Verkaufserlöses und verwendet das Geld in weiterer Folge zu Unterstützung von finanziell bedürftigen Schulkindern und weiteren Aktionen an Volks – und Mittelschule. CEG