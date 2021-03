Der Frühjahrsputz im Spaziergang

Aktionstag fällt in Frastanz wegen Corona aus - Aufruf zu individueller Reinigung

FRASTANZ Auch im Frühjahr 2021 kann es aufgrund der aktuellen Corona-Lage keinen zentralen Aktionstag mit Vereinen und Ehrenamtlichen für die sogenannte Flurreinigung in Frastanz geben. Stattdessen setzt man bei der Frühjahrslandschaftsreinigung 2021 wieder auf Einzelpersonen oder Familien, die sich der Landschaftsreinigung annehmen.

„Alle, die alleine oder mit der Familie in der Natur spazieren gehen, lade ich herzlich ein, dabei achtlos weggeworfenen Müll zu sammeln“, erklärt die Obfrau des Lebensraum-Ausschusses Gerlinde Wiederin. Mit gutem Beispiel ging sie am vergangenen Samstag voran und sammelte mit Freunden in der Marktgemeinde schon säckeweise Müll ein.

Aufruf zur Teilnahme

Zahlreicher Unrat liegt aber noch immer in der Natur und daher findet die Aktion noch bis einschließlich 09.04.2021 statt. Alle, die ihren Spaziergang in Frastanz mit einer Landschaftsreinigung verbinden möchten, können sich im Rathaus Frastanz unter Tel. 05522 / 51534 29 oder per E-Mail unter doris.schmidle@frastanz.at anmelden, damit ihnen spezielle Abfallsäcke zugestellt werden können. Die Müllsäcke sollen dann an der nächsten öffentlichen Straße am Rand bereitgestellt werden und werden dort von der Marktgemeinde zum nächstgelegenen Zeitpunkt abtransportiert und entsorgt.

Illegale Entsorgung