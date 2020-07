Der FFC Vorderland sagt DANKE

Die wohl außergewöhnlichste Saison in der Geschichte des Frauen-Fußballs, nein des Fußballs überhaupt ist nun zu Ende.

Die Spielzeit 2019/20 werden wir wohl nie mehr vergessen. Nicht nur weil der FFC Vorderland bereits 3 Jahre in der höchsten österreichischen Spielklasse agierte und im ÖFB Frauencup auch wieder das Viertelfinale erreichte, sondern weil die Auswirkungen der Corona-Krise uns alle treffen.

Wir möchten den Saisonabschluss nutzen, um DANKE zu sagen. Danke für Eure Unterstützung, auch in dieser so schweren Zeiten, Danke für Eure Treue zum FFC Vorderland und zum Frauenfußball! Wir schätzen uns glücklich, auf Euren Rückhalt zählen zu dürfen!

Deshalb wollen wir die Gelegenheit nutzen, nochmals ein ganz großes Dankeschön an euch zu richten.