Der Februar wird bunt im Dornbirner Spielboden

Nach der Winterpause darf sich das Spielboden-Publikum auf ein spannendes Programm freuen.

Den Auftakt macht am Freitag, 3. Februar ein Lese- und Konzertabend von Bernhard Moshammer rund um die „Holzapfel Schwestern“. Die Holzapfel Schwestern ist Bernhard Moshammers sechster Roman. Er singt das Lied der menschlichen Natur und erzählt von Frauen im Wald, von Menschen, die sich um sich selbst kümmern und niemandem vertrauen, von einer unregulierten Welt, in der das Gesetz des Stärkeren regiert.

Am Samstag, 4. Februar, steht mit dem Kinder-Theater Patati-Patata – Die große Tierwanderung wieder der Nachwuchs im Mittelpunkt. Das Theater mit Klängen und Gesängen für Kinder ab vier Jahren, erklärt spielerisch-fantasievoll warum Tiere seit tausenden Jahren, tausende von Kilometern wandern. „In unserem neuen Theaterstück erzählen wir mit den Mitteln des Figurenspiels und des Erzähltheaters, sowie einer Fülle von live erzeugten Klängen ausgehend von den großen beindruckenden Tierwanderungen in Afrika vom Phänomen der Migration auf unserer Erde“, erklärt Regisseur Adalbert Sedlmeier und freut sich mit Schauspielerin Sonka Müller auf zahlreiche kleine Theaterbesucherinnen und -besucher.

Für Kinoliebhaber steht ebenfalls am 4. Februar im Spielbodenkino die Filmpremiere und Präsentation von Christian I. Peintner’s “niemandsland” auf dem Programm. Peintner bedient sich am eigenen Kunstroman und macht daraus einen Animationsfilm. Der Maler und Bildhauer stammt aus Dornbirn und erzählt an diesem Abend eine Geschichte über den grenzenlosen Bodensee und die Grenzen in uns. Umgesetzt als 3D-Animation ist sein unkonventioneller Heimatfilm eine „No-Budget-Produktion“ während der Pandemie entstanden. „Als alles Gewohnte aus den Angeln gehoben schien, war es die einzige Möglichkeit kreativ zu sein“, so der Künstler. Er ist bei der Animation geblieben. Die Darsteller und das gesamte Ambiente entstammen seiner digitalen Schöpfung. Start ist im Kinosaal und die Präsentation kann dann mit zwei Pausen betrachtet werden.