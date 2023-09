Der FC Hard kommt in Fahrt

Hard. Bei den Kickern vom FC Hard zeigt die Formkurve nach oben. In den ersten vier Partien der VN.at-Eliteliga konnte das Team um Trainer Herbert Sutter lediglich einmal über einen Sieg jubeln, dreimal setzte es Niederlagen.

Nun scheint der Mannschaft aus der Bodenseegemeinde jedoch der Knopf aufgegangen zu sein. Nach dem deutlichen 3:0-Heimerfolg gegen den FC Sohm Alberschwende ließen Kapitän Markus Grabherr & Co. ein 2:0 beim Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch folgen, wodurch man sich aufgrund der Ausgeglichenheit der Liga vom vorletzten auf den vierten Platz katapultierte. Am kommenden Samstag, 23. September ist der FC Lustenau (11.) ab 16 Uhr im Waldstadion in Hard zu Gast. Zuvor empfängt die 1b-Mannschaft um 13.30 Uhr die Spielgemeinschaft Wolfurt 1b.