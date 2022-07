Der FC Dornbirn soll "professioneller werden"

Mit einem jungen und neuen Team startet der FC Dornbirn in die Saison.

Natürlich mit dem Ziel, dieses Mal besser abzuschneiden. Der erste Erfolg kam letzte Woche im ÖFB-Cup in Vöcklamarkt. 5:0 siegten die Rothosen und bescherten dem neuen Cheftrainer Thomas Janeschitz den ersten Sieg. "Die Umstellung ist sehr schnell gegangen", sagt der neue Cheftrainer. So wie es bisher angefangen hat, fühle es sich "sehr sehr gut an".

David Alaba und Philipp Netzer

Im Jahr 2006 übernahm Janeschitz die Amateurmannschaft der Austria Wien als Cheftrainer. Zu dieser Zeit war er auch der Förderer von David Alaba, den er am 18. April 2008 bereits im Alter von erst 15 Jahren in der Ersten Liga (zweithöchste österreichische Spielklasse) zum Einsatz brachte. "Er war von Anfang an sowas von abgebrüht und hat die Aufgabe wahrgenommen und genutzt", erzählt Janeschitz. Auch Philipp Netzer, ehemaliger SCR Altach-Kapitän, war damals auch Spieler. "Netzer war ein sehr sehr wichtiger Spieler", meint der Cheftrainer.

self all Open preferences.

Vom FC Basel zum FC Dornbirn

Die Arbeit in Dornbirn sei "ganz ganz andern", so Janeschitz. In Basel und beim ÖFB sei alles professionell und durchgeplant gewesen. In Dornbirn stehe die Mannschaft noch am Anfang. "Es geht darum, in vielen Bereichen professioneller zu werden", meint der neue Cheftrainer und fügt hinzu: "Im Grunde sind die Clubs nicht miteinander vergleichbar."

self all Open preferences.

Die gesamte Sendung

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.