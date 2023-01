Der Fall Teichtmeister und die Gewalt an Kindern und Frauen

Am Dienstag sind der Gerichtspsychiater Reinhard Haller und die Leiterin der ifs-Gewaltschutzstelle Angelika Wehinger im Studio von "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Ab 8. Februar muss sich der TV-Star Florian Teichtmeister vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Er soll an die 58.000 Dateien mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs an Kindern auf digitalen Datenträgern gehortet haben, so der Vorwurf. Teil der dadurch ausgelösten Debatte, die derzeit die gesamte Kulturlandschaft Österreichs erschüttert, ist der moralische und strafrechtliche Umgang von Pädophilen, auf deren Festplatten sich das schreckliche Datenmaterial befindet. Der Gerichtsgutachter Reinhard Haller sitzt als Experte in fünf Missbrauchskommissionen und beschäftigt sich intensiv mit den diversen Täterrollen. Während des Talks im Hangar-7 zum Fall Teichtmeister wünschte sich Haller ein stärkeres Vorgehen gegen die eigentlichen Täter im Hintergrund und nannte die Drogenfahndung als Beispiel. Am Dienstag ist der Gutachter zum Gespräch in der Sendung von "Vorarlberg LIVE".