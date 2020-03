Der fachgerechte Obstbaumschnitt

Gottfried Gangl zeigte beim OGV Fellengatter die Kniffs und Tricks der Obstbaumpflege

Zielsetzung ist es, den Jungbaum zu unterstützen, ein stabiles Astgerüst zu entwickeln, damit der Baum der Last des Fruchtbehangs standhält. Im Winter, wenn der Aufbau des Astgerüsts ohne Blätter besser sichtbar ist, fällt der Obstbaumschnitt umso leichter. Ziel ist, den Baum so beschneiden, dass Blätter an allen Stämmen ausreichend Sonnenlicht erhalten und die natürliche Stammverlängerung des Baumes gefördert wird. Grundsätzlich wird der Obstbaumschnitt von der Spitze des Baumes her begonnen.