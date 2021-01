Der Ex-Meister als echte Herausforderung

Der nächste Roadtrip führt die VEU Feldkirch über den Brenner nach Italien, in die Provinz Vicenza, nach Asiago.

Dort gastieren die Vorarlberger beim AHL Champion von 2018. Die Italiener sind ein sehr starker Gegner und die Trauben hängen unglaublich hoch im Eisstadion Odegar. Bis dato mussten alle Gegner in der Home- and Away Round Asiago ohne Punkte verlassen. Darunter sowohl Tabellenführer Pustertal , als auch Meister Laibach. 10 Siege aus 13 Partien unterstreichen die Stärke der Italiener. Die Favoritenrolle liegt also klar bei den Hausherren.