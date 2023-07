„Der ESK-Freiwilligendienst hat mir gezeigt, wer ich bin“

Ein Freiwilligendienst im Rahmen des EU-Förderprogramms Europäisches Solidaritätskorps (ESK) bietet viele Möglichkeiten.

Dass Lara ausgerechnet in „De Ark“ in Gouda gelandet ist, hat auch mit ihrer Vorliebe für holländischen Käse zu tun. Nach der Matura war sie unschlüssig, was sie weiter tun wollte, sie wusste nur eines: „Ich möchte Menschen helfen“. Bei der Internetrecherche zum ESK-Freiwilligendienst stieß sie auf das Angebot der Ark Gouda. „Ich musste so sehr lachen, dass es auf der Welt echt einen Ort gibt, der nach meinem Lieblingskäse benannt ist“, so Lara. Jetzt – 14 Monate später – geht ihr ESK-Freiwilligendienst dem Ende zu und sie weiß, dass sie damals die richtige Entscheidung getroffen hat. „Dieser Freiwilligendienst hat dazu geführt, meine Studienrichtung ins Soziale zu ändern. Er hat mir gezeigt, wer ich bin und mit welchem Motto ich durch die Welt gehen will: Mensch ist Mensch. Behandeln wir auch alle so“, lautet Laras Fazit.