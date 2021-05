Der erste Wettkampf nach mehr als acht Monaten

Triathlet Maximilian Hammerle startet beim Event in Italien

Der jetzt in Wolfurt lebende VTRV-Langdistanzathlet steht mit weiteren 43 Profiathleten (und 20 Profiathletinnen) am kommenden Sonntag um 9:30 Uhr in Riccione an der Startlinie zum Mitteldistanzrennen in Riccione. Im Anschluss sind ca. 1000 Altersklasseathleten im „Rolling-Start“ an der Reihe. Der Wetterbericht verspricht für den Renntag sonniges Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad. Im starken Starterfeld befinden sich u.a. der Topfavorit aus Spanien Pablo Gonzalez (zuletzt Zweiter in Gran Canaria), Sebastian Kienle (GER), die Italiener Mattia Ceccarelli und Molinari (die hier 2019 und 2018) gewonnen hatten. Dazu der Österreicher Thomas Steger, Andi Böcherer(GER), Pieter Heemeryck (BEL), Ruedi Wild (SUI) und Thomas Davis (GBR), …