Der erste Heimsieg für FC Dornbirn ist überfällig

Die Rothosen wollen im Geisterspiel gegen den Tabellenzweiten Lafnitz drei Punkte zuhause einfahren.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel FC Dornbirn vs SV Lafnitz

Doppelten Grund zur Freude beim FC Mohren Dornbirn nach dem 1:0-Derbyerfolg bei der Lustenauer Austria. Zum Einen gelang den Rothosen nach über einem Jahrzehnt wieder ein Sieg im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell.

Zum Anderen waren die zwingenden PCR-Tests wenige Tage nach dem Derby bei allen Kaderspielern des FC Dornbirn negativ. „Ich bin sehr froh, das es so ist und die gesamte Mannschaft weiterhin den Meisterschafts- und Trainingsbetrieb alle gemeinsam umsetzen können. Das Coronavirus soll in dieser nicht einfachen Situation für das Team und den Klub nicht zu einem zweiten Gegner werden“, sagt FC Dornbirn Trainer Markus Mader.

Die Messestädter sind nach Spitzenreiter Liefering das zweitstärkste Auswärtsteam in der 2. Liga. Die imposante Bilanz auf fremden Platz bedeutet auch nach acht Spieltagen den ausgezeichneten sechsten Tabellenplatz und schon ein gehöriger Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir wollen die positive Energie und das Stimmungshoch nun von Lustenau auf die Birkenwiese übertragen und endlich zuhause gewinnen“, so der 52-jährige Übungsleiter.

Die Heim-Statistik in diesem Jahr 2020 aus Dornbirner Sicht ist nicht sehr erfreulich: Ein Sieg, vier Remis und sechs Niederlagen mit einem Torverhältnis von 9:21 steht zu Buche. In dieser Meisterschaft wartet Dornbirn nach zwei Remis und zwei Niederlagen auf der Birkenwiese weiter auf ein Erfolgserlebnis.

In drei von acht bisherigen Partien in dieser Saison erhielt Tormann Lucas Bundschuh keinen Gegentreffer. Die Viererabwehrkette mit Timo Friedrich, Andreas Malin, Mario Jokic und Florian Prirsch steht oft bombensicher und hat sich gegenüber dem Vorjahr auf dieser Position erheblich verbessert. Goalie Lucas Bundschuh und die beiden Innenverteidiger Andreas Malin und Neuerwerbung Mario Jokic standen die volle Spielzeit von 720 Minuten auf dem Spielfeld.

Im Duell Dornbirn gegen das Überraschungsteam und den Tabellenzweiten SV Lafnitz sind die beiden Abwehrreihen das Prunkstück. Dornbirn und Lafnitz haben je erst acht Gegentore kassiert. Lafnitz hat am 4. Juli 2020 in Dornbirn beim Re-Start mit 3:0 gewonnen, Franco Joppi und Co. wollen dafür nun Revanche nehmen.

Sieben der bisherigen neun Tore in dieser Saison hat FC Dornbirn aus Standards geschossen. Nur Lukas Katnik und Lukas Fridrikas haben je einmal aus dem Match heraus ins Schwarze getroffen. „Es fehlt nicht viel und auch oft das Quäntchen Glück. Wir müssen die Treffer wenn es sein Muss auch erzwingen“, so Markus Mader. Vier Tore nach Freistoßsituationen (2 Tore von Domig, je ein Tor von Joppi und Fridrikas) und zwei verwandelte Strafstöße (zwei Fridrikas Elfer) plus ein Eigentor ließen die Rothosen nach ruhenden Bällen jubeln. Aufpassen gilt es für Dornbirn gegen Lafnitz vor allem auf die Brüder Christoph und Mario Kröpfl, welche im Mittelfeld der Steirer die Fäden ziehen.

Übrigens: Seit dieser Woche trainiert Eigenbau Bekem Bicki mit der ersten Kampfmannschaft mit und soll Erfahrung sammeln. Der erst 16-jährige Offensivkicker hat bei den Unter-18-Jährigen im Herbst ein Dutzend Tore erzielt und elf mustergültige Vorlagen für seine Mitspieler gegeben. Bei den FCD-Juniors traf Bicki in fünf Spielen gleich vier Mal ins Schwarze. „Er ist ein hoffnungsvolles blutjunges Talent und wir wollen ihn an höhere Aufgaben heranführen und ihm die Möglichkeit dafür geben“, so Mader zum Spieler Bekem Bicki.

FUSSBALL, 2. LIGA, 9. SPIELTAG

FC Mohren Dornbirn – SV Lafnitz Samstag

Stadion Birkenwiese, Geisterspiel, 20.25 Uhr

Teamnews

FC Mohren Dornbirn

AUFSTELLUNG (4-2-3-1): Bundschuh; Friedrich, Malin, Jokic, Prirsch; Joppi, Domig; Zimmerschied, Fridrikas, Aaron Kircher; Katnik

ERSATZ Lang, Shabani, Mujic, Gurschler, Draganovic, Mathis, Krizic

ES FEHLEN Zottele (Gehirnerschütterung), Allgäuer, Marcel Krnjic (beide krank)