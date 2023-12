Gescheiterter Raubüberfall führt zu ungewöhnlichem Urteil.

Ein gescheiterter Raubüberfall in Graz, der zu einem viralen Phänomen wurde, endet für den Täter mit einer fünfjährigen Haftstrafe. Der 35-jährige Mann, der wegen mehrerer Überfälle angeklagt war, ist nun als der "dümmste" Räuber Österreichs bekannt.

Ein Raubüberfall, der schiefging

Im August versuchte ein Mann, eine Trafik in der Mariatroster Straße in Graz zu überfallen. Bewaffnet mit einer Spielzeugpistole, forderte er Geld von der Angestellten. Doch statt in Panik zu geraten, reagierte diese unerwartet: Sie rief ihren Chef herbei und informierte ihn ruhig über den Überfall. Der Trafik-Chef und die Angestellte erklärten dem Räuber, dass die Kasse nach 18 Uhr nicht mehr zu öffnen sei. Der verwirrte Räuber verließ schließlich das Geschäft ohne Beute.