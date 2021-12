Der dritte Heimerfolg für die VEU Feldkirch ist drin

Nach den Derbysiegen gegen Bregenzerwald und Lustenau kann die Lampert-Truppe auch gegen die Salzburg Juniors zuhause gewinnen.

Nach der Niederlage in Cortina kommt der nächste harte Brocken auf die VEU Feldkirch Cracks zu. Der aktuell Tabellenvierte der Alps Hockey League, die Red Bull Hockey Juniors kommen am Samstag in die Vorarlberghalle. Auf Grund des Lockdowns sind weiterhin keine Zuschauer zugelassen.