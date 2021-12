Der direkte Kontakt zu den Menschen fehlt

Der Spielboden Dornbirn blickt vorsichtig optimistisch auf das Lockdown-Ende in der nächsten Woche.

Kaufmann: Einerseits haben wir ganz klar Verständnis für die Maßnahmen, die in der Pandemie getroffen werden müssen, aber andererseits – ganz ehrlich: Lockdown Nr. 4 nervt. Wie viele andere betroffene Einrichtungen auch, befinden wir uns seit mittlerweile fast zwei Jahren in einem permanenten Improvisationsmodus. Manche Veranstaltungen müssen nun schon das dritte oder vierte Mal verschoben oder schließlich ganz abgesagt werden.

VN-Heimat: Was waren für euch die größten Herausforderungen in den letzten Monaten?

Kaufmann: Ich würde sagen, zum einen den Kontakt und das Vertrauen unseres Publikums nicht zu verlieren und zum anderen die eigene Arbeitsmotivation zu halten. Wir sind Kulturveranstalter*innen von Herzen und finden es sehr schade, dass viele Monate an inhaltlicher und organisatorischer Arbeit quasi nicht belohnt und hinausgetragen werden konnten. Auch fehlte uns durch die Einschränkungen des Kulturlebens der direkte Kontakt zu den Menschen. Gerade in Zeiten wie diesen wird uns der regelmäßige und wichtige Austausch mit anderen Kulturinteressierten und kritischen Geistern schmerzhaft bewusst, weil neue Impulse und Ideen am besten gemeinsam generiert werden können.