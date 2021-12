Der Dachboden-Pirat zeigt seine Vorarlberger Schätze

Antiquitäten-Experte Markus Schwindsackl (Bares für Rares Österreich) führt VOL.AT virtuell durch sein neues Geschäft in Hohenems.

Und auch sonst läuft es für den charismatischen Altwaren-Händler bestens, darf er doch direkt nach dem Lockdown sein neues Geschäft in Hohenems eröffnen, passenderweise in der Kaiser-Franz-Josef-Straße 49. "Besonders stolz darauf bin ich, dass in meinem Geschäft überwiegend 'Schätze' zu finden sind, die von Vorarlberger Dachböden, aus Scheunen oder längst vergessenen Kellern stammen. Es ist immer wieder schön, was man in zahlreichen Begegnungen mit der heimischen Bevölkerung zutage fördert", gewährt der passionierte Händler Einblick in sein Schaffen.