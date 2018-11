Der Cupsieger als echte Herausforderung

Nach dem Derbysieg gegen Feldkirch steht die nächste große Herausforderung für den SSV Dornbirn/Schoren an.

Diesen Samstag, den 10. November, gastieren die Dornbirnerinnen beim amtierenden Cupsieger in Stockerau.

Die Weinviertler Damen liegen momentan in der Tabelle zwei Punkte hinter dem SSV. Dies widerspiegelt aber keineswegs das wahre Potenzial dieser Mannschaft, welche sich über die Sommerpause noch personell verstärkt hat. In der letzten Saison haben sie sich als unangenehmer und starker Gegner erwiesen uns so gingen damals beide Spiele gegen Stockerau klar verloren.