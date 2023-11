Der Countdown läuft: McDonald's Pop-Up-Store in Nüziders eröffnet bald

Während der McDonald's in Bürs neu gebaut wird, eröffnet in Nüziders am 1. Dezember ein Pop-Up-Store.

In zwei Wochen eröffnet McDonald's in Nüziders den ersten Pop-Up Store. Am 1. Dezember ist es so weit: Ein voll ausgestattetes Restaurant mit Take-Away und McDrive erwartet die Burger-Liebhaber im Ländle.

Am Freitag, dem 1. Dezember 2023, öffnet der McDonald’s Pop-Up Store in Nüziders seine Türen. Es handelt sich hierbei um das erste derartige Konzept in Vorarlberg. Neben einem vollständigen Restaurantbereich bietet der Pop-Up Store auch einen Take-Away und McDrive - inklusive Container-Flair.

Das temporäre Restaurantkonzept, das während der Bauphase des McDonald's in Bürs aufgebaut ist, bietet 90 Sitzplätze im Innenbereich. Durch die Eröffnung des Pop-Up-Stores werden die bestehenden Arbeitsplätze in der Region gesichert. Zusätzlich entstehen 15 neue Arbeitsplätze.

Zur Feier der Pop-Up-Store-Eröffnung erhalten die ersten 200 Gäste am 1. Dezember ab 10:30 Uhr einen Gratis-Cheeseburger zu ihrer Bestellung.

Charity-Flohmarkt in Bürs

Vom 2. bis 4. Dezember 2023 findet im McDonald’s in Bürs ein Möbelverkauf statt. Der Erlös geht an die Ronald McDonald Kinderhilfe. Interessierte können exklusive McDonald’s Einrichtungsstücke gegen eine Spende erwerben.

