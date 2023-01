Der Countdown für Österreichs größten Flohmarkt läuft

Der 48. Dornbirner Flohmarkt findet heuer am 4. und 5. Februar statt.

„Nach drei Jahren einer Covid geschuldeten Pause, haben die Vorbereitungen endlich begonnen und es wird mit Hochdruck gesammelt und sortiert was das Zeug hält“, berichtet Flohmarkt-Chef Sunny Fäßler voller Enthusiasmus. Allein am vergangenen Donnerstag wurden über 350 Fahrzeuge innert zweieinhalb Stunden entladen. Die Wartezeiten an den Ladebuchten hielt sich dabei in Grenzen. Der aktuelle Warenzufluss und die Einsatzfreude und Begeisterung des Flohmarktteams – das derzeit nun annähernd 600 ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt – lässt auf ein erfreuliches Verkaufswochenende mit einem respektablen Ergebnis hoffen und wieder an die Ergebnisse aus der Zeit vor Covid anschließen“, so Fäßler.