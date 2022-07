Der Clunier feierte Jubiläum

Feldkircher Mittelschulverbindung feierte 40 Jahr-Jubiläum der Verbindungszeitschrift „Der Clunier“.

Zur Jubiläumsfeier im Rathaussitzungssaal freute sich auch Bürgermeister Wolfgang Matt die Clunier begrüßen zu dürfen und so bekam auch das Stadtoberhaupt einen interessanten Einblick. So konnte Archivar Ulrich Nachbaur berichten, dass sich gerade in Vorarlberg das Bild der Verbindungen in den letzten 40 Jahren vollkommen geändert hat. „Der Clunier ist in dieser Zeit aber zu einer Institution geworden, er ist im ganzen MKV bekannt und wird gelesen, darauf können wir stolz sein“, so Nachbaur. „Die Arbeit am Clunier ist auch eine gute Schule, das beweist die Liste der früheren Chefredakteure, wenn man deren berufliche Karrieren anschaut“, bedankte sich Ulrich Nachbaur in weiterer Folge bei allen, die das 40-Jahr-Jubiläum des Cluniers möglich gemacht haben.