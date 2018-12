Der Chor AMARé singt in der Seekapelle

Ein Weihnachtskonzert mit a-cappella-Literatur von alpenländisch bis in die Moderne.

Bregenz Am Samstag, 22.12.2018 um 19 Uhr lädt der aus acht Sängerinnen und Sängern bestehende A-cappella-Chor AMARé in die Seekapelle in der Rathausstraße zu einem Weihnachtskonzert. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm von altem Liedgut bis zu modernen Songs. Dazwischen werden heitere und besinnliche Texte vorgetragen.

Go tell it on the mountain