Der Bulldogs-Kader nimmt konkrete Formen an

Der Dornbirner EBEL-Klub hat wichtige Personalien abgeschlossen

Die Dornbirn Bulldogs gehen mit einem neuen Goalie-Duo in die am 25. September startende bet-at-home ICE Hockey League. Der 28-jährige Schwede Östlund spielte nach zwei Saisonen bei Kooperationspartner EC Bregenzerwald (13/14 und 14/15) die letzten fünf Saisonen in den höchsten Ligen Norwegens, Schwedens und Deutschlands. Höneckl (30) lernte sein Handwerk beim EC Red Bull Salzburg, wurde mit den Mozartstädtern drei Mal Meister, und heuerte danach beim Villacher SV und den Graz 99ers an.



Rapuzzi und Romig bleiben in Dornbirn

Weiters konnten die Vorarlberger mindestens elf Spieler aus der Vorsaison halten. So verlängerten auch der US-Amerikaner William Rapuzzi und Emilio Romig. Rapuzzi kam in der abgelaufenen Saison auf 27 Punkte in 39 Spielen. Romig wechselte vor der vergangenen Saison von den spusu Vienna Capitals ins Ländle. In seiner Premierensaison für Dornbirn verbuchte der mittlerweile 27-jährige Österreicher 29 Punkte.



Nasheim kehrt als Assistant zurück

Nach einem Jahr im Hintergrund der Bulldogs-Organisation kehrt Rick Nasheim zurück auf die Trainerbank. Der Job als Assistent von Kai Suikkanen ist für den kanadischen Wahlvorarlberger bereits die 13. Saison als Co-Trainer.