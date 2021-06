Der Bregenz Handball Nachwuchs kämpft um Gold

Die Unter-15-Mannschaft von Bregenz Handball will den Heimvorteil nützen.

Bregenz Handball freut sich sehr, dass in diesem Jahr das Finalturnier der Österreichischen Meisterschaft der männlichen U15 in Bregenz ausgetragen wird. Trainer Markus Rinnerthaler freut sich über die bisherigen Leistungen seiner Truppe und erwartet ein spannendes Finalturnier: „Wir sind unheimlich froh wieder im Meisterschaftsrhythmus zu sein. Da haben wir mit soliden Leistungen trotz der langen Pause schnell wieder hineingefunden. Am Samstag erwartet uns im Halbfinale mit Union Westwien ein starker Gegner, der sich in der Vorrunde Ost hinter den favorisierten Kremsern und der SG Wien Nord einreihte. Wir wollen mutig spielen und unbedingt vor eigenem Publikum ins Finale einziehen.“