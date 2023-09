Der Bludenzer Wald im Klimawandel

Bludenz. Klimawandel? Gibt’s den überhaupt, wen ja, ist der bereits spürbar?

Hat es das früher nicht auch schon gegeben? Hat das Eschentriebsterben etwas damit zu tun? Was ist das überhaupt und warum werden die ganzen jungen Bäume umgesägt? Was macht ihr mit dem ganzen Holz? Wieso pflanzt ihr den noch Fichten?

Fragen wie diese werden beim Waldrundgang am Montikel von DI Omar Yilmaz, dem Bludenzer Stadtförster, beantwortet. Konkret werden Probleme und Herausforderungen in der Waldbewirtschaftung betrachtet. Unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung der zahlreichen Waldfunktionen wird auf die Schwierigkeiten in der Zukunft eingegangen. Anhand von Beispielen entlang des Wanderwegs Montikel sollen die verschiedensten Themen wie Baumartenwahl, Verjüngungssysteme, Standorte, Zeiträume gezeigt, erläutert und auch diskutiert werden. Die Veranstaltung ist kostenlos.