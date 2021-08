Der Bludenzer Ortskanal wird erweitert und erneuert

Bludenz. Nur noch wenige Objekte in Bludenz sind nicht an das Ortskanalnetz angeschlossen. Baustart war gestern, am 23. August.

Die Arbeiten zur Einbindung der noch nicht erschlossenen Objekte an das Bestandsnetz der Stadt Bludenz starten diese Woche.

Es handelt sich um die Bereiche Hintergastenz in AuĂźerbraz und RafaltenstraĂźe. Der in die Jahre gekommene Ortskanal im WĂĽstenrotweg muss erneuert werden.

Die Arbeiten im Bereich Hintergastenz werden dabei voraussichtlich bis Ende September 2021 abgeschlossen. Die Bereiche Wüstenrotweg und Rafaltenstraße werden in Abstimmung mit diversen Bautätigkeiten voraussichtlich im Jahr 2022 in Angriff genommen.

Die Gesamtlänge der zu errichtenden und sanierenden Schmutzwasserleitungen beträgt rund 540 m. Es kommt während der Bauarbeiten in den betroffenen Bereichen situativ zu Verkehrsbehinderungen.