Der Bludenzer Maler Jakob Jehly

Bludenz. Seit 2016 rückt die Stadt Bludenz bei der Sommerausstellung ein bestimmtes Thema oder eine*n Künstler*in in den Fokus.

So wurden unter anderem schon die Werke des Künstlers Ingo Springenschmid oder die biographischen Aspekte der NS-Diktatur in Bludenz genauer betrachtet. In diesem Sommer dreht sich alles um Jakob Jehly, den bedeutendsten Maler, den die Stadt Bludenz in der Moderne hervorgebracht hat. Die Vernissage findet am Dienstag, 17. August, um 19 Uhr statt.