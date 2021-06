Der beste Torschütze ist auch der Dauerbrenner

Lukas Katnik führt die Statistik der abgelaufenen Saison des FC Mohren Dornbirn an.

In der zu Ende gegangenen Meisterschaft in der 2. Liga hat der Siebente FC Dornbirn 22 Spieler plus zwei Tormänner eingesetzt. Als einziger Akteur stand der neunfache Torschütze Lukas Katnik in allen dreißig Meisterschaftsspielen auf dem Spielfeld. 2078 Minuten wurde der Stürmer im Spielbericht berücksichtigt. Tormann Lucas Bundschuh und die beiden deutschen Mittelfeldspieler Tom Zimmerschied und Timo Friedrich waren in 28 Partien im Einsatz. Bundschuh wäre normal in allen dreißig Matches gesetzt gewesen. Pech für Zimmerschied und Friedrich, weil sie einmal aus gesundheitlichen Gründen und einmal eine Gelbsperre absitzen mussten, sonst wäre das Deutsche Duo sicher auch in allen Bewerbsspielen auf dem Platz gestanden.