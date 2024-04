Der berühmte „Don Kosaken Chor Serge Jaroff®“ kommt nach Lochau

Lochau. Zu einem Konzert kommt der einzigartige „Don Kosaken Chor Serge Jaroff®“ unter der künstlerischen Leitung von Wanja Hlibka am Montag, 2. September, um 20 Uhr in die Pfarrkirche Franz-Xaver nach Lochau. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Dieser grandiose Weltklassechor, besetzt mit ausschließlich hochkarätigen ukrainischen Sängern und bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen, wird im September nach 2016 endlich wieder einmal in Lochau gastieren. Dies getragen von der Begeisterung seines Publikums, stimmgewaltig, mit einem bravourösen neuen Konzertprogramm mit festlichem Kirchengesang, Volksweisen und klassischen Kompositionen. Ein musikalisches Fest großer wunderschöner Stimmen und inniger Gesänge erwartet die Zuhörer.

Der Original Don Kosaken Chor Serge Jaroff war wohl der berühmteste Chor weltweit und das über fast sechs Jahrzehnte von 1921 bis 1979. Heute ist der Chor nun unter der Leitung von Wanja Hlibka, dem ehemals jüngsten Solisten Serge Jaroffs, mit unverminderter Popularität in den großen Konzerthallen und Kathedralen in aller Welt unterwegs. Durch diese langjährige Gastspieltätigkeit hat gerade dieser Chor überall unzählige begeisterte und treue Zuhörer. So werden die Konzerte überall mit stehenden Ovationen gefeiert.