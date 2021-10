Der Auftakt in die fünfte Jahreszeit rückt näher

Am 11.11. lädt die Dornbirner Fasnatzunft wieder zum fulminanten Faschingsauftakt.

Ein fixer Bestandteil seit Beginn, ist natürlich der närrische Auftakt in die „fünfte Jahreszeit“ am 11.11. um 11.11 Uhr. „In den frühen Jahren fiel dieser Brauch zwar noch etwas kleiner aus, mit einer gemeinsamen Feier in einem Gasthaus, doch im Mittelpunkt steht nach wie vor die Freude auf eine ganz besondere Zeit, die wir inzwischen richtig groß mit Einzug am Marktplatz und anschließendem Remmi Demmi im Kulturhaus zelebrieren“, betont Zunftmeisterin Dagmar Fenkart-Kaufmann. Warum dies ausgerechnet am 11.11. passiert, ist unklar. Klar ist jedoch, dass sich dieses eigenwillige Datum im 19. Jahrhundert eingebürgert hat. Viele Historiker und Volkskundler führen dies darauf zurück, dass die Zahl 11 traditionell als die „närrische“ Zahl betrachtet wurde und so dieses Datum für den Start in die Faschingszeit gewählt wurde. Allerdings ist der Tag mehr ein „Weckruf“ für alle Mäschgerle, denn die eigentlichen Faschingsaktivitäten beginnen in der Regel erst nach dem Dreikönigstag, dem 6.1. und enden am Aschermittwoch mit dem Beginn der 40-tägigen Fastenzeit bis Ostern.