Der Aufstieg in die Vorarlbergliga ist das große Ziel

TSV Altenstadt mit Langzeitcoach Marcel Längle will sich einen Traum erfüllen.

FELDKIRCH. Seit nunmehr sechs Jahren spielt der Ender Klimatechnik TSV Altenstadt in der Fußball Landesliga. In der letzten Meisterschaft fehlte der ersten Kampfmannschaft vom Oberländer-Klub elf Zähler auf einen der sieben freien Aufstiegsplätze. Durch viele Langzeitverletzungen von Stammspielern vor allem in der ersten Saisonhälfte wurde das gesteckte Vorhaben Aufstieg in die Vorarlbergliga klar verpasst. Sieben Tormänner standen in den 26 Meisterschaftsspielen für Altenstadt zwischen den Pfosten. Zum dritten Mal in seiner erfolgreichen Laufbahn sitzt Marcel Längle auf der Betreuerbank am Sportplatz Amberg. Wenn am 12. August der Saisonstart erfolgt, geht der Langzeitcoach in seine bereits 14. Meisterschaft als Trainer in Altenstadt. Mit seinem Lieblingsklub wurde Marcel Längle schon insgesamt dreimal Meister in der 1. Landesklasse. Jetzt will Längle den TSV Altenstadt nach vielen Jahren Abwesenheit in die Vorarlbergliga führen. Die Weichen für eine gute Zukunft wurde schon gestellt. Dem Trainer- und Betreuerstab gehören Marcel Längle, Michael Moser (Cotrainer), Mathias Kopf (Tormanntrainer), Marcel Oswald, Claudia Rhomberg (Physiotherapeuten) und Walter Bitsche (Betreuer) an. 21 Kaderspieler umfasst die erste Kampfmannschaft der Altenstädter. „Der Aufstieg in die VL ist das erklärte Ziel. Mit Torjäger Marko Zdravkovic (Frastanz), Aaron Pucher, David Gassner (beide Akademie Vorarlberg), Lucca Oberhöller, Mert Tarim und David Rajh (alle aus der eigenen 1b-Mannschaft) verzeichnet das Eins ein neues Sextett. Allerdings haben Thomas Beiter (Rankweil) und der siebzehnfache Torschütze Necip Bekleyen (Ziel unbekannt) den Verein verlassen und suchen eine neue Herausforderung.VN-TK