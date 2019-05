Hit-Tipp: Nico Santos mit "Unforgettable“

Nico Santos ist ein absolutes Allroundtalent! Sein tolles Auftreten vor der Kamera hat er wahrscheinlich von seinem Papa gelernt. Der ist vielen durch seine Fernsehspots in der Kaffeewerbung von Melitta bekannt.

Gepaart mit seiner tollen Stimme ist ein neuer Stern am deutschen Pophimmel aufgegangen. Nach seinen Hits „Rooftop“, „Oh Hello“ und „Safe“ legt er jetzt mit einem neuen Song nach: „Unforgettable“ heißt der Track. Natürlich auch drauf auf seinem Debütalbum „Streets Of Gold“. Nico singt hier von einer unvergesslichen Nacht mit einem wunderbaren Menschen. „Immer, wenn man die Melodie hört, soll man sich an diese eine Nacht erinnern“, so der 26-jährige. Hier fühlen sich bestimmt auch viele von euch angesprochen!