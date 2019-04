Antenne Vorarlberg Hit-Tipp der Woche: Ava Max mit "So Am I"

Die 25 jährige Ava Max schaffte bereits 2018 mit ihrem Mega-Hit "Sweet but Psycho" den Durchbruch.

Ihr neuer Song “So Am I” wurde als Nachfolgetitel veröffentlicht und verspricht – wie schon sein Vorgänger – Ohrwurmgarantie vom feinsten. Der Song überzeugt nicht nur akustisch, er beinhaltet auch eine wichtige Botschaft – liebe dich selbst, denn es ist okay anders zu sein. Im Musikvideo, das uns an gute, alte Britney-Spears-Zeiten erinnert, tanzt Ava Max selbstbewusst durch die Schule und lässt uns sofort im Takt mitwippen. Der Antenne Vorarlerg – Hit Tipp der Woche: Ava Max – So Am I.