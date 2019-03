Der Annenaltar von Wolf Huber

„Freitag um 5“ gewährte Einblicke in den Annenaltar von Wolf Huber im Dom

In gemeinsamer Betrachtung erlebten die Teilnehmer der Führung den Zauber und die Einzigartigkeit des Altars und tauchten in die abenteuerliche Geschichte des Kunstwerks und ins Leben und Werk Wolf Hubers ein. Vieles macht den Annenaltar einzigartig. Da ist zunächst die Verehrung von Anna, der Mutter von Maria, die außergewöhnlich ist. Im Altarwipfel ist eine Skulptur von Anna mit Maria und Jesus zu sehen, etwa 80 Zentimeter hoch in Lindenholz. Darunter befinden sich zwei aufklappbare Flügelfenster im Altar, auf denen besondere biblische Szenen dargestellt sind. Auf der Außenseite oben rechts ist zu sehen, wie der kinderlose Joachim im Tempel ein Opferlamm darbringen möchte, dort aber abgewiesen wird. Oben links ist zu sehen, wie Joachim zu seiner Schafherde zurückgekehrt ist, wo ihm ein Engel erscheint. Wenn sich Joachim mit seiner Frau Anna in der Goldenen Pforte in Jerusalem treffe, werde diese schon bald ein Kind erwarten.

Bild 3 unten rechts zeigt, wie Ihnen der Messias in der Goldenen Pforte erscheint, Bild 4 unten links zeigt die Geburt der Gottesmutter Maria. Klappt man die Seitenflügel auf, so ist im Inneren die Beweinung Christi abgebildet. Diese ist vor einer grandiosen Bergwelt in Szene gesetzt, wobei es sich um die Drei Schwestern handeln könnte. Zahlreiche Personen sind in der Szene zu sehen: Die Gottesmutter Maria in einem blauen Mantel, Johannes der Evangelist, Josef von Arimathäa sowie in der Mitte Maria Magdalena in einer niederländischen Tracht, die Jesu Arm hält und Balsam in seine Wunde träuft. Bemerkenswert ist ihr versteinerter Blick und der riesige Himmel. Die Natur ist wichtiger Bestandteil des Geschehens, sie verspricht eine lichte Zukunft nach dem überwundenen Leid. Auch Dompfarrer Rudolf Bischof erkennt in der Szene Feldkirch an der Ill.