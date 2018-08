Der Anime-Wahnsinn bricht in Bregenz aus

Erstmals findet die „AniWest“ in der Hauptstadt mit vielen neuen Programmpunkten statt.

BREGENZ Im neuen Gewand, mit neuem Logo und vieler neuer Ideen geht die AniWest – Westösterreichs größte Anime- Mangaconvention in die zwölfte Runde. Ein buntes Meer an Perücken, schrillen Kostümen und riesigen “Circle”-Linsen … Nein, die AniWest ist kein Vorbote für den Fasching. Die japanische Popkultur wird auch im Ländle gelebt. Dies wird von der VAMC (Vorarlberger Anime und Manga Community) jährlich unter Beweis gestellt. Nach Dornbirn und Bludenz wird nun die Landeshauptstadt Bregenz Veranstaltungsort für die etwas andere Veranstaltung rund um die putzigen Figuren von „One Piece“-Piratenbande, Pikachu und seine Pokémonfreunde oder den gefährlichen Titanen aus „Attack on Titan“.

Vom Wettessen bis Worbla

„Es wird wieder einiges zu entdecken geben, Liveshows, Gewinnspiele, Games und vieles mehr“, freut sich VAMC-Obmann Alexander Wulst. Während auf der Bühne Manga-Lesungen, Wettessen, Animequiz oder der berühmte Cosplaywettbewerb stattfinden, können Besucher sich bei Workshops „Japanisch für Anfänger“, über das Reisen in Japan, Zeichnen am Tablett oder PhotoShop-Kurse für Anfänger informieren. Wie Cosplays funktionieren oder was „Worbla“ genau ist, werden in weiteren Schulungen erklärt, dafür ist auch Maskenbildnerin Lynn Noir vor Ort. Weitere Wettstreite werden beim „Yu-Gi-Oh!“-Turnier, „Go“ oder beim Zeichenwettbewerb ausgetragen. Beim Maid-Café können weitere Preise aus Japan gewonnen werden. Daneben wird die Turnhalle zur “Shopping-Meile”: Bei “Seetroll” aus Friedrichshafen und Konstanz, “Heldenschmiede” aus Kempten sowie “City Comics” aus Leipzig können passende Accessoires, Merchandise oder Andenken gekauft werden. ETU

AniWest 2018: Samstag, 18. August, 10 bis 21 Uhr;

Infos und Anmeldung: aniwest.vamc.at