„Der Alte Rhein ist unser Hausriff“

Lustenau Es herrscht klirrende Kälte in Lustenau. Am großen Parkplatz beim Gasthaus am Rohr sind noch genügend Parkplätze frei. Diejenigen, die zum Spazieren kommen, sind dick eingepackt, die Mützen tief ins Gesicht gezogen.

Zwei Männer auf dem Parkplatz lassen die niedrigen Temperaturen kalt. Thomas Rübsamen und Rainer Fink vom Tauchclub Lustenau treffen die letzten Vorbereitungen, bevor sie ins vier Grad warme Wasser abtauchen.

„Ganz egal wie kalt es draußen ist, das Wasser hat im Winter immer vier Grad. Deshalb tauchen wir jetzt ins Warme ein“, erklären die zwei erfahrenen Taucher mit einem Schmunzeln im Gesicht. Am Alten Rhein herrscht friedliche Stille. Lediglich das Schnattern der Enten ist zu hören. Die zwei atmen tief durch. Der Blick ist auf das Wasser gerichtet. Der Moment, in dem man abtauche, sei einfach nur entspannend. „Es herrscht absolute Stille. Man hört kein Flugzeug, keine Vögel, lediglich die eigene Atmung“, sagt Rainer Fink. Und das entspannt. Der Alte Rhein biete eine reiche Unterwasserwelt, die sie regelmäßig beobachten. So entdecken die zwei Lustenauer in ihrem Hausriff, wie sie den Alten Rhein liebevoll nennen, eine Vielzahl an Fischen und Unterwassertieren. Hechte, Welse, Karpfen und Aale sind nur einige der Unterwasserbewohner, die sie beim Tauchen entdecken. Thomas Rübsamen verbindet das Tauchen mit seinem anderen Hobby, dem Fotografieren. So nimmt er öfters, neben der schweren Tauchausrüstung, die aus einer 20 Kilogramm Gasflasche und 10 Kilo-Bleisäcken besteht, seine Fotokamera mit ins Wasser. „Wir kennen die Plätze, an denen sich die Fische aufhalten und deshalb wissen wir, wo wir sie finden“, sagt Rübsamen. Bei ihren Tauchrunden sind schon atemberaubende Schnappschüsse entstanden. Schnappschüsse von Fischen, Krebsen und Seerosen.

Grün, grün, grün