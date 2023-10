Der Alpsommer endet bunt und wollig

Mehr als 800 Schafe konnten kürzlich wieder an ihre Besitzer übergeben werden.

In dem Trubel von Schafen suchten die Besitzer nach ihren Tieren. Damit auch jeder sein richtiges Schaf hat, wurden am Ausgang die Registriernummern an der Ohrmarke der Schafe von einem Alpteam kontrolliert und in eine Liste eingetragen. Da gab es kaum Zeit zum Fragen wie der Sommer war. Thomas Bachmann aus Dafins fand seine Jacky im Pulk. 20 Schafe von ihm sömmerten auf der Garnera Alpe. Carmen und Michael Pfeifer mit Tochter Janine sind froh über ihr „Budelschaf“ Sie wurde nämlich mit der Flasche aufgezogen, weil die Mama sie ablehnte. Für die dreijährige Hanni war es daher der erste Alpsommer. Bis heuer wollte sie nicht auf die Alpe. 40 Lämmer haben auf der Alpe das Licht der Welt erblickt. Einige sind noch ganz zart und wackelig, weshalb sie von der Alpe heruntergefahren wurden. Unten im Tal kümmerten sich dann liebevolle Schäferinnen um sie. Julia durfte mit ihren Freundinnen ein kleines, schwarzes Lämmchen auf den Arm nehmen.