Der Alpabttrieb locke zahlreiche Besucher an

66 Melkkühe kehrten kürzlich von der Alpe Nova zurück.

St. Gallenkirch „Zu Mariä Geburt fliegen die Schwalben und die Schüler furt“, sagt ein Sprichwort. Der Sommer neigt sich zu Ende, die Tiere kehren von der Alpe zurück und die Schule beginnt. Kürzlich fand bei strahlendem Spätsommerwetter der Alpabtrieb von der Alpe Nova statt. Dort, wo im Winter tausende Skifahrer das Top-Skigebiet nutzen, liegt die Alpe Nova auf 1.736 Metern Seehöhe mit 400 Hektar Weidefläche. Eine Schar von Gästen und Einheimischen wartete gespannt auf die Ankunft der braven Kühe. Endlich, um die Mittagszeit, kamen die Stars am Parkplatz Garfrescha an und wurden herzlich begrüßt. Es waren emotionale Momente und so manchem ging das Herz auf, als die mit Maien und Plömpama (Glocken) geschmückten Kühe eintrafen und auf die angrenzende Weide gingen, wo die Besitzer und Freunde der Tiere warteten, es gab Umarmungen und die Kühe wurden für ihre tapfere Leistung gelobt. Rund 90 Tage durften die Kühe die frische Luft und das freie Leben mit würzigen Kräutern genießen.