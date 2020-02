Der Abstieg rückt immer näher

Die Herren des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch können den Punkteabstand zum direkten Konkurrenten TSG Söflingen nicht verringern.

Obwohl die Montfortstädter sehr gut in das Spiel starteten und die 5:1 Deckung sehr gut funktionierte, konnten sich die Blau-Weißen nicht Absetzen. Nach 15 Minuten stand es 9:9. Zwar konnten Roganovic & Co. immer wieder frei vor dem Tor zum Abschluss kommen, doch der Ball wurde viel zu oft im Tor nicht untergebracht. Zur Halbzeit musste man mit 3 Toren Rückstand in die Pause gehen.

In der zweiten Halbzeit konnten sich die Feldkircher vor allem in der Abwehr verbessern. Kassian Matt als vorgestellter Defensivspieler konnte den TSG-Angriff des Öfteren ärgern. Und auch Springhetti und Hintringer nutzen die Lücken im Angriff. In Minute 51 konnten die Feldkircher den 31:31 Ausgleichstreffer erzielen. Doch wieder war die Chancenauswertung an diesem Tag nicht zufriedenstellend: neben 4 vergebenen 7-Metern wurden 100%ige Chancen frei vor dem Tor nicht untergebracht. Auch 2 Minuten vor dem Ende war das Spiel nicht entschieden (35:35). Wenige Sekunden vor dem Ende war Söflingen in Angriff und die BW-Abwehr verteidigte den Ball, doch der daraus folgende Konterpass fand nicht sein Ziel. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 36:36 Unentschieden.