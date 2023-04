Der Abstieg für SSV Dornbirn/Schoren zum Greifen nahe

Messestädter werden wohl bald nicht mehr erstklassig spielen.

Nach der 23:24-Auswärtsniederlage im Kellerduell der 20. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA in Wr. Neustadt sind die Chancen auf den Ligaerhalt für den SSV Dornbirn Schoren nur noch von theoretischer Natur.

Ganz bittere 23:24 (10:10)-Auswärtsniederlage für Schlusslicht SSV Dornbirn Schoren am Samstagabend in der 20. von 22 Runden im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA bei roomz JAGS WV. Lautstart angefeuert von über 20 mitgereisten Fans lagen die nervös agierenden Schoren-Girls in Wr. Neustadt rasch mit drei Toren hinten. Doch vier Tore in Serie sorgten nach 23 Minuten für eine 9:7-Führung des Schulsportvereins. Bis zur 39. Minute hatten die Dornbirnerinnen die Nase leicht vorne. Dann zogen die Gastgeberinnen drei Tore weg. Angetrieben von Marija Tasevska (7 Tore) und Kapitänin Julia Marksteiner (6) gelang zwar immer wieder der Anschlusstreffer. Am Ende ging die Zitterpartie mit 23:24 denkbar knapp verloren.

„Uns sind sehr viele technische Fehler unterlaufen. Im Angriff haben wir leider nicht als Team funktioniert. Dabei hatten wir mehrere Möglichkeiten, die Partie zu unseren Gunsten zu entscheiden“, zeigte sich Coach Lajos Szövetes enttäuscht.

Der Traditionsverein hat zwei Runden vor Schluss drei Punkte Rückstand auf den Vorletzten aus Korneuburg, der am Sonntagabend noch in Stockerau ran muss. Mit einem Korneuburger Punktezuwachs in den letzten Spielen wäre der Abstieg endgültig besiegelt.

Am 29. April steht für den SSV Dornbirn Schoren das letzte Saison-Heimspiel gegen Stockerau an. Eine Woche darauf steigt zum Meisterschaftsabschluss das Derby in Feldkirch.

WOMEN HANDBALL AUSTRIA

