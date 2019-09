"Depeche Mode & more"-Party am Spielboden

Das Kult-Event geht am kommenden Samstag, 5. Oktober 2019, ab 20 Uhr im Dornbirner Spielboden über die Bühne.

Legendäre Bands

Selbstverständlich wird auch dieses Mal die Spielboden-Kantine ins Programm mit einbezogen. Es erwartet uns auch dieses Mal eine musikalische Zeitreise von den legendären 80ern bis hin zu den besten Alternative-Hits der Gegenwart. Auf den Tanzflächen im großen Saal und in der Kantine trifft man auf viele bekannte Gesichter. Wer in den 80ern im Lochauer Opal, Sender oder Nonstop über die Tanzflächen schritt, tut dies nun 20 Jahre später am Spielboden.